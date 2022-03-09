Серед втрат техніки ворога – 2 танка і 2 броньованих автомобілі

Збройні Сили України витіснили російських військових із міста Дергачів, що на Харківщині, й повністю контролюють територію. Про це голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у Telegram.

«Збройні Сили України вигнали російського окупанта із Дергачів та повністю контролюють територію. Там вже тривалий час ведуться активні бої. Російський окупант намагався оточити місто. Але наші військові відбили противника та перейшли в контрнаступ. Серед втрат техніки ворога – 2 танка і 2 броньованих автомобілі», – йдеться у повідомленні.

Синєгубов також повідомив, що серед українських військових втрат немає.

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