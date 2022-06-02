На території Харківської області є вже кілька точок, де українські воїни вийшли на кордон з Росією, повідомив речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник в ефірі національного телемарафону ввечері в середу, 1 червня.

«На Харківщині зараз немає активних бойових дій. Проте росіяни там почали "вкопуватися", тобто робити укріплення. Наразі росіяни в регіоні змінили свою тактику. Це постійні обстріли, це тримання наших військ у постійній напрузі та відтягування наших підрозділів. Але на Харківщині вже є місця, де наші військовослужбовці вийшли на кордон з Росією», – розповів Мотузяник, якого процитував «24 канал».

За його словами, росіяни не зменшують напругу в регіоні лише для того, щоб підрозділи ЗСУ звідти не перевели на інший напрямок. Також загарбники роблять все для стримання контрнаступу української армії.

Окрім цього, за словами речника Міноборони, наразі Росіяни почали робити укріплення на своїй території. Ці театральні дії в прикордонній зоні почалися для того, щоб нібито показати можливість вторгнення на російські землі.

Нагадаємо, 15 травня один із батальйонів тероборони Харківщини відтіснив росіян до кордону.