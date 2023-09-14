ЗСУ завдали удару по двох російських патрульних корветах
Сили оборони пошкодили патрульні кораблі проекту 22160 типу «Васілій Биков»
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Сили оборони України завдали удару по двох патрульних кораблях проекту 22160 типу «Васілій Биков» флоту РФ у південно-західній частині Чорного моря. Про це 14 вересня повідомили в управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України.
«14.09.2023 вранці Сили оборони завдали удару по двох патрульних кораблях проекту 22160 типу "Василь Биков" окупаційного флоту РФ у південно-західній частині Чорного моря. Є певні пошкодження. Слава Силам оборони України!», – повідомляється у Telegram-каналі Страткому ЗСУ.
Деталей щодо удару та його наслідків наразі не уточняється. 1 серпня, міноборони Росії звинуватило Україну в атаці катерів-камікадзе на кораблі «Сєргєй Котов» і «Васілій Биков». Атака нібито сталась у південно-західній частині Чорного моря, де кораблі патрулювали акваторію, імовірно, для перешкоджання проходу суден зернової угоди. Однак тоді ВМС спростували причетність до атаки безпілотників на російські кораблі.
По одному з кораблів проекту 22160 ЗСУ завдали удару ще на початку війни, після чого той затонув. Загалом на озброєнні в Росії є 4 одиниці таких кораблів.