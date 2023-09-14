Загалом на озброєнні в Росії є 4 одиниці кораблів проекту 22160 типу «Васілій Биков»

Сили оборони України завдали удару по двох патрульних кораблях проекту 22160 типу «Васілій Биков» флоту РФ у південно-західній частині Чорного моря. Про це 14 вересня повідомили в управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України.

«14.09.2023 вранці Сили оборони завдали удару по двох патрульних кораблях проекту 22160 типу "Василь Биков" окупаційного флоту РФ у південно-західній частині Чорного моря. Є певні пошкодження. Слава Силам оборони України!», – повідомляється у Telegram-каналі Страткому ЗСУ.

Деталей щодо удару та його наслідків наразі не уточняється. 1 серпня, міноборони Росії звинуватило Україну в атаці катерів-камікадзе на кораблі «Сєргєй Котов» і «Васілій Биков». Атака нібито сталась у південно-західній частині Чорного моря, де кораблі патрулювали акваторію, імовірно, для перешкоджання проходу суден зернової угоди. Однак тоді ВМС спростували причетність до атаки безпілотників на російські кораблі.

По одному з кораблів проекту 22160 ЗСУ завдали удару ще на початку війни, після чого той затонув. Загалом на озброєнні в Росії є 4 одиниці таких кораблів.

Патрульні кораблі проекту 22160 призначені для патрульної служби з охорони територіальних вод, патрулювання 200-мильної виключної економічної зони у відкритих та закритих морях, припинення контрабандної та піратської діяльності, пошуку та надання допомоги постраждалим при морських катастрофах, екологічного моніторингу довкілля у мирний час, охорони на переході морем, а також військово-морських баз та водних районів з метою попередження про напад різних сил і засобів противника – у воєнний час.