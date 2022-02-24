У штабі Операції Об'єднаних сил розповіли про оперативну ситуацію на Донбасі станом на 20:00 на тлі повномасштабної агресії Росії. Про це повідомила прес-служба штабу ООС.

Найзапекліші бої на Луганському напрямку велися за Щастя, Станицю Луганську, Лобачеве, Біловодськ, Старобільськ. У боях за Щастя було знищено два ворожі танки, захоплено один танк і одну зенітну установку ЗУ-23-2.

Ситуація в Донецькому оперативному районі напружена, але контрольована, триває обстріл з боку російських військ. Українські військові підрозділи чинять опір.

«Об'єднані сили змогли зірвати кремлівський план швидкого наступу. Попри численні атаки ворога, авіацію, артилерійські та ракетні удари, а також велику кількість броньованої техніки, ворог не зміг просунутися вглиб України на східному напрямку. Українським захисникам вдалося відбити атаки, відстояти та утримати всі ключові населені пункти та об'єкти інфраструктури», – наголосили у штабі.

На Донецькому напрямку найзапекліші бої були в районі Новотроїцького, Новогнатівки, Павлополя та Піщевика. Наразі українські військові не фіксують нових спроб прориву ворога, на деяких напрямках спостерігається зменшення вогневої активності.

Крім того, Генеральний штаб ЗСУ опублікував актуальну інформацію щодо російського вторгнення.

Донецький напрямок:

• Ситуація у Донецькому оперативному районі напружена, але контрольована Об’єднаними силами.

• Усі військові підрозділи чинять запеклий опір російській навалі, а українські воїни демонструють безпрецедентну мужність та героїзм. Об'єднані сили змогли зірвати кремлівський план швидкого наступу.

• Ворог не зміг просунутися вглиб України на східному напрямку.

• Українським захисникам вдалося відбити атаки, відстояти та утримати всі ключові населені пункти та об'єкти інфраструктури.

Луганський напрямок:

• Найзапекліші бої точилися за Щастя, Станицю Луганську, Лобачеве, Біловодськ, Старобільськ.

• У боях за Щастя вдалося знищити два ворожі танки, захопити один танк і одну ЗУ-23-2.

• В районі окупованої Сентянівки українські артилеристи зупинили вогнем змішану колону броньованої техніки, градів та автомобільної техніки.

• На Донецькому напрямку найгарячіше було в районах населених пунктів Новотроїцьке, Новогнатівка, Павлопіль та Пищевик.

• Станом на зараз нових спроб прориву противника не зафіксовано, спостерігається зменшення вогневої активності на деяких напрямках.

• Українські воїни міцно утримують свої позиції та завдають втрат агресору.

Хроніка вторгнення – у прямій трансляції ZAXID.NET