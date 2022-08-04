Минулої доби на південному напрямку росіяни втратили три десятки військових, танк та гаубиці, а також два міномети та іншу техніку

Оперативне командуваня «Південь» повідомило, що в Чорнобаївці було знищено пункт управління 22-го армійського корпусу РФ берегових військ Чорноморського флоту РФ. Також на цьому напрямку за минулу добу росіяни втратили три десятки військових, танк та гаубиці, а також два міномети та іншу техніку.

«За результатами виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами втрати ворога становлять: 31 військовий, танк Т-72, гаубиці «Гвоздика» і «Мста-Б», два міномети, три одиниці броньованої та автомобільної техніки, а також безпілотник-розвідник. Підтверджено, що в Чорнобаївці знищено пункт управління 22-го армійського корпусу берегових військ Чорноморського флоту РФ», – повідомили в ОК «Південь».

Повний обсяг ворожих втрат дорозвідують.

Також армійська авіація ЗСУ завдала два удари по опорних пунктах ворога в районах Благодатного і Правдиного.

Окрім того, правоохоронці затримали учасників міжрегіональної російської агентурної мережі, яка забезпечувала ворога інформацією про військові і стратегічні об’єкти. Керував мережею мешканець Одещини.

Також командування розповіло, що на цьому напрямку активізувалася ворожа авіація. Двічі парами Су-25 було атаковано населені пункти Бериславського району. Гелікоптерними парами ворог п’ять разів атакував позиції українських захисників. Втрат немає.

«З метою недопущення наступу наших військ та відновлення втраченого положення ворог нарощує склад угруповання на Криворізькому напрямку за рахунок перекидання підрозділів 35-ї армії Східного військового округу. Мобілізувавши сили до роти із застосуванням броньованої техніки, намагався вести штурмові дії за двома напрямками: Білогірка – Андріївка та Сухий Ставок – Біла Криниця. У спробі відновити втрачене положення успіху не мав, ретирувався», – зазначено в повідомленні.

У Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту змін не зазнало: два ракетоносці із 16 ракетами і три ВДК.