В міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України змінили державну будівельну норму, згідно з якою введено обов'язкове встановлення на зупинках захисних огороджувальних стовпчиків від наїзду транспорту. повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

«Ми всі знаємо, що трапляються випадки наїзду транспорту на зупинки з людьми і наслідки можуть бути жахливими. За останні роки кількість смертей від наїздів на зупинках громадського транспорту значно зросла», – зазначив Парцхаладзе.

Посадовець додав, що для Європи – звичайна практика, встановлювати захист не тільки біля зупинок громадського транспорту, а й на великих перехрестях та перед наземними переходами для захисту пішоходів.

«Зараз ми також розглядаємо можливість впровадження такої зміни, продовжуючи роботу і в подальшому удосконалюючи цю ДБН. Можливо навіть, щоб такі стовпчики на перехрестях підсвічувалися червоними та зеленими кольорами для інформування пішоходів про безпечний перехід дороги», – зауважив Парцхаладзе.

Крім того, чиновник додав, що на зупинках мають бути передбачені засоби інформування пасажирів (електронні табло, таблиці з розкладом і схемою руху) і автомати з продажу квитків. При цьому, вони не повинні погіршувати видимість для водіїв або заважати руху пішоходів.

Нагадаємо, у вересні в Україні набули чинності нові державні будівельні норми. Про те, які нововведення вони передбачають, читайте у нашому матеріалі.