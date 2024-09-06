Зупинку біля університету перенесуть у напрямку вулиці Листопадового Чину

З понеділка, 9 вересня, на вул. Університетській у Львові розпочнуть поточний ремонт тротуару. Там планують підняти платформу на зупинці громадського транспорту, щоби вона відповідала нормам доступності. На час ремонтних робіт посадка і висадка пасажирів тролейбусних маршрутів буде здійснюватись за 50 м у напрямку до вул. Листопадового Чину.

«Роботи триватимуть, орієнтовно до середини жовтня. На місці робіт будуть встановлені інформаційні знаки», – розповіли у Галицькій районній адміністрації.

Зазначимо, що на цій зупинці мають кінцеву чотири тролейбусні маршрути – №22, 27, 30, 32.

Нагадаємо, цього року у центрі Львова вже облаштували елементи доступності на зупинках громадського транспорту на площі Соборній і проспекті Чорновола.