Судова тяганина щодо другого звільнення тривала п'ять років

Вихователька з Рівненщини Віта Черешньовська через суд скасувала рішення про незаконне звільнення начебто за «аморальну поведінку». В 2018 році керівниця дитсадка Лариса Музика звільнила її за декілька світлин у купальнику. Судова тяганина тривала п'ять років, врешті суд першої інстанції постановив скасувати наказ про звільнення та виплатити жінці 111 тис. грн за час вимушеного прогулу і ще 20 тис. грн моральної компенсації.

Зазначимо, що завідувачка дитсадка в селі Бугаївка Лариса Музика звільняла Віту Черешньовську двічі. В обох випадках в трудовій книжці було зазначено, що звільнили її через «аморальну поведінку». Лариса Музика пояснювала, що їй не подобались фото в соцмережах підлеглої. Йшлося про декілька світлин, на яких жінка позувала в купальнику, а також фото, де жінка тримала в руках келих вина.

Після першого звільнення в 2018 році вихователька звернулась до суду і домоглась поновлення. Втім, завідувачка вдруге звільнила жінку. Щодо другого звільнення судова тяганина тривала впродовж п'яти років. Як розповіла у коментарі ZAXID.NET Віта Черешньовська, сторона відповідача робила все, аби затягнути розгляд справи.

Судове засідання відбулось в понеділок, 6 березня. Радивилівський райсуд постановив виплатити жінці 111 тис. грн за час вимушеного прогулу та ще 20 тис. грн моральної компенсації. Рішення про звільнення скасують, однак на роботі Віта Черешньовська вже не поновиться: в 2021 році дитсадок, у якому вона працювала, закрили.

«Я і не планувала повертатись туди на роботу. Мені було важливо змінити ці записи в трудовій книжці, де зазначалось, що мене звільнили начебто через аморальну поведінку», – зазначила жінка.

Крім того, вона також домоглась, аби щодо дій екс-завідувачки дитсадка, яка двічі незаконно її звільняла, розпочали розслідування за ст. 172 ККУ (грубе порушення законодавства про працю).

Додамо, що це рішення першої інстанції, тож Лариса Музика може оскаржити його в апеляційному суді.