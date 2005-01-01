Звільнені з полону бойовиків українські заручники мають сліди катувань, – Геращенко

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 09:221890

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Звільнені 27 грудня з полону бойовиків в зоні АТО українські заручники мають сліди тортур. Про це в Facebook повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко.

За її словами, 24 колишніх бранця лікуються у військовому госпіталі в Києві, ще 41 – у лікарні Держуправління справами.

«Звільнені особи мають численні очевидні наслідки катувань: травми шкіри голови і відсутність зубів (більшість з них зазнали серйозного побиття на початку полону)», – розповіла Геращенко.

«Необхідна медична допомога і стоматологічне лікування будуть надані тим, хто в них потребує. Міністерство соціальної політики опрацьовує всі супутні аспекти: скоро буде здійснений одноразовий фінансовий платіж. Команда психологів на чолі з Вадимом Свириденко вже надає необхідну психологічну допомогу звільненим і їх родичам», – зазначила вона.

Як інформував ZAXID.NET, 27 грудня у рамках обміну утримуваними особами між Україною та окремими районами Донецької і Луганської областей було звільнено 73 українців. Україна передала на окуповану територію 233 людини.

В свою чергу, голова СБУ Василь Грицак заявив, що усіх звільнених перевірять на «зв'язок з Росією».

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