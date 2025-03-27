Сергій Химич очолював УСР в Закарпатській області з 2022 року

Ексначальник Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області Сергій Химич оприлюднив декларацію про доходи у 2024 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК.

Сергій Химич задекларував 659 тис. грн зарплати, 40 тис. доларів готівкою та близько 5 тис. грн на банківському рахунку. У посадовця нема власного житла. Він зареєстрований в київському гуртожитку ДП «Антонов», а в Ужгороді проживає в орендованій дружиною квартирі.

Дружина ексначальника УСР Закарпаття Катерина Мамай у 2024 році заробила 1,2 млн грн в авіакомпанії «Українські вертольоти» та отримала 11,8 тис. грн зарплати у власному благодійному фонді «Країна Добро Ти». На рахунках у банку вона грошей не тримає, готівкою в Катерини Мамай 55 тис. доларів і 300 тис. грн. У власності дружини посадовця земельна ділянка у Бучанському районі та Audi Q7, вартістю 1,3 млн грн.

Зазначимо, Сергій Химич має звання полковника поліції. До призначення на посаду начальника Управління стратегічних розслідувань в Закарпатській області у 2022 році, працював у Департаменті оперативної служби Нацполіції та був заступником начальника ГУ НП у Харківській області. Сергія Химича звільнили після того, як його підопічні організували втечу за кордон оголошеного в розшук НАБУ ексдепутата Київської міськради Дениса Комарницького.