З кінця 2022 року 80 бригаду Десантно-штурмових військ очолював Еміль Ішкулов

Екскомандир 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 37-річний полковник Еміль Ішкулов, в інтерв'ю сайту «Главком» заперечив, що його перевели на вищу посаду. За словами військового, його зняли з посади через відмову виконувати бойове завдання, яке було неспівмірне з силами бригади.

«Зараз на посаду командира бригади прийшов мій заступник. Натомість я іду на його посаду – заступника начальника розвідки. Командири підрозділів бригади незадоволені рішенням вищого керівництва про те, що мене знімають. Вони частково володіють обстановкою про те, яка задача перед ними стоїть, знають про нереалістичність цієї задачі. Відповідно, мені [у керівництві ДШВ] сказали: "Тобі, напевно, треба відпочити"», – розповів Еміль Ішкулов.

Він зазначив, що нереалістичних завдань від бригади вимагало вище керівництво. Однак військовий наразі не може розповісти про операцію. За словами Еміля Ішкулова, це завдання досі стоїть перед бригадою й розкриття найменших деталей погано вплине на особовий склад.

«На посаду командира бригади мене не повернуть. Мене вже зняли, прийшов мій наступник, він прийняв посаду і вже виконує обов'язки. Позитивний момент бачу в тому, що головнокомандувач почув, зв'язався зі мною, ми з ним розмовляли. Але все одно до спільного знаменника не прийшли», – сказав полковник Ішкулов.

Нагадаємо, що наприкінці липня 2024 року командири батальйонів та дивізіонів 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади ДШВ ЗСУ виступили проти звільнення з посади командира бригади Ішкулова. У своїх зверненнях вони називали комбрига професійним військовим, який «дбає про життя кожного бійця». На цю заяву відреагувало командування Десантно-штурмових військ ЗСУ й повідомило, що Ішкулова насправді підвищують.

Додамо, що Еміль Ішкулов навчався у львівському інституті Сухопутних військ Національного університету «Львівська політехніка». Він воює з 2014 року й командував взводом у 25-й повітрянодесантній бригаді. З кінця 2022 року полковник був командиром 80 бригади. Ішкулова нагородили орденами Богдана Хмельницького I, II та III ступенів, орденом «За мужність» III ступеня та медаллю «За військову службу Україні».