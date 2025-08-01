Військовий Олександр Кірієнко прокоментував образливий коментар реперки зі США

Визволений з російського полону український морпіх, захисник Маріуполя Олександр Кірієнко відповів на образливий коментар реперки зі США. Виконавиця Азілія Бенкс висміювала стан військового після до та після полону. Звернення до реперки експолонений опублікував на своїй фейсбук-сторінці.

26 липня у соцмережі ікс поширили два фото українського військового Олександра Кірієнка до та після російського полону. На першому фото Олександр на відпочинку на морі, він має міцну статуру та помірну засмагу. На другому фото Олександр після російського полону, у якому пробув майже три роки. На цьому фото видно, що військовий схуд на кілька десятків кг, також у нього є травми ніг, нездоровий блідий колір шкіри та інші наслідки утримування в неволі.

Американська реперка Азілія Бенкс залишила під світлинами захисника образливий коментар: «Ну щось же мало зупинити його жирну дупу від їжі».

Коментар Азілії Бенкс у соцмережі ікс

У четвер, 31 липня, Олександр Кірієнко опублікував на своїй сторінці у фейсбук відео, у якому відповів на коментар американської реперки. Звернення до виконавиці військовий записав біля зруйнованої російським ракетним ударом будівлі Миколаївської ОВА.

«Днями я побачив пост американської співачки Азілії Бенкс, яка висміяла мої фото та фізичний стан після полону. Я українець й підтримую свободу слова, кожен із нас має право висловити свою думку, але наші совість та честь мають накладати певні обмеження. Азілія, я бажаю тобі, щоб ніхто з твоїх близьких не спробував такої “дієти”, яку отримують українські військовополонені: постійні приниження, побиття та постійний голод. Я знаю, яку трагедію пережили афроамериканці й на собі відчув, як ламає людську душу досвід неволі [...] Від кожного з нас залежить, що робити з цим досвідом [...] Тортури – це злочин, неволі немає місце у цивілізованому світі», – наголосив Олександр Кірієнко.

За інформацією «Суспільного», Олександр Кірієнко проходив службу у 36-й окремій бригаді морської піхоти. На початку повномасштабного вторгнення військовий обороняв Маріуполь на Донеччині та потрапив у російський полон 12 квітня 2022 року під час виходу з «заводу Ілліча». У російській неволі військовий пережив катування та схуд на 40 кг. До України Олександр повернувся у межах обміну полоненими 5 лютого 2025 року.

Американська реперка Азілія Бенкс

Водночас 34-річна Азілія Бенкс неодноразово зневажливо висловлювалась щодо України та публічно підтримувала розпочату Владіміром Путіним війну. У квітні 2022 року Бенкс заявила, що обожнює Владіміра Путіна й вважає його своїм улюбленим «суперлиходієм». Також реперка заявляла, що «Україна не має права на існування», а її президент (Володимир Зеленський) «є повним ідіотом, якого потрібно відсторонити від влади».