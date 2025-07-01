Німецький депутат від партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) Йорг Урбан

Німецький депутат від проросійської партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) Йорг Урбан назвав бригаду Нацгвардії «Азов» та німців, які воюють за Україну у її складі, «неонацистами». Таку заяву Йорг Урбан зробив у дописі на власній інстаграм-сторінці.

Йорг Урбан поширив статтю видання Welt, у якій розповідалось про громадянина Німеччини, який захищає Україну у складі «Азову». Німець стверджував, що не шкодує про своє рішення, оскільки вважає, що захищаючи Україну від Росії, він захищає всю Європу.

Німецький депутат Йорг Урбан заявив, що мета цього репортажу «переконати німецьких платників податків, що вони справді борються за добру справу». При цьому у своєму дописі депутат назвав «Азов» та німців, які воюють у його складі за Україну, «неонацистами».

«Такі організації, як “Азов”, є прямим продовженням расистських угруповань вбивць Бандери. І, як і банди Бандера, «Азов» також виступає за етнічні чистки, зґвалтування, тортури та вбивства. Якщо придивитися уважніше, то часто саме німецькі неонацисти воюють як найманці в Україні пліч-о-пліч з українськими неонацистами», – написав Йорг Урбан.

Зауважимо, що німецька партія «Альтернатива для Німеччини» має репутацію проросійської. Її депутати неодноразово висловлюватись проти України та підтримували кремлівський режим. Зокрема, у 2023 році партії подала позов до Федерального конституційного суду, вимагаючи скасувати постачання німецької зброї до України. Журналісти видань The Insider і Spiegel провели розслідування та з’ясували, що цей позов партія подала за вказівкою Росії. Встановлено, що депутати АдН отримували з Москви готові тексти своїх виступів, у яких лобіювали російські інтереси. Ці виступи були проплачені Росією, а гроші за них завозились до Німеччини готівкою через посередника.

У 2024 році The Insider та Spiegel з’ясували, що депутати АнД погоджували свої публічні виступи з російською ФСБ. Встановлено, що російська спецслужба використала двох депутатів партії для поширення наративу про переслідування вірян УПЦ МП з боку української влади. Зокрема, один із депутатів під керівництвом агента ФСБ написав лист Папі Римському, у якому поскаржився на «утиски християн в Україні».