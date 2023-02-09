Мешканця Івано-Франківської області засудили до семи років та одного місяця тюрми за грабіж і спробу зґвалтування. Інцидент стався восени 2022 року у Долині, коли фігурант справи напав на знайому, зняв одяг, намагався зґвалтувати і викрав телефон. За даними правоохоронців, 25-річний річний чоловік мав уже шість судимостей, був звільнений з колонії достроково, однак знову вчинив злочин. При визначенні покарання суд врахував, що злочин скоєний повторно і в умовах воєнного стану.

Як у середу, 8 лютого, повідомила прес-служба Долинського районного суду, 25-річний місцевий мешканець ввечері 15 листопада 2022 року їхав на велосипеді по польовій стежині, що веде від залізничного переїзду до вулиці Кармелюка в Долині. «Чоловік зустрів потерпілу та запропонував їй вступити з ним у статеві відносини, на що жінка відмовилась. Тоді обвинувачений, з метою вчинити дії сексуального характеру, штовхнув потерпілу на землю, утримуючи її руки, та під час спроби зняти одяг, виявив і викрав у неї iPhone. Далі – втік», – йдеться у вироку суду.

Під час судового засідання 25-річний чоловік свою вину визнав і пояснив, що був напідпитку і їхав додому, підтвердив, що напав на потерпілу, зняв одяг і вкрав у неї телефон, але не знає, чому так вчинив.

Відтак суд взнав фігуранта справи винним за ч. 4 ст. 186 ККУ (грабіж). Те, що на момент скоєння злочину, чоловік був п’яний, суд розцінив як обставину, що обтяжує покарання. Крім того, суд врахував, що чоловік має вже шість судимостей і нещодавно вийшов з колонії достроково, проте знову скоїв злочин. За скоєне чоловікові призначили сім років та один місяць позбавлення волі.