50-річний мешканець Самбора торгував марихуаною неподалік свого будинку

Самбірський міськрайонний суд на Львівщині виніс вирок 50-річному місцевому мешканцю, якого затримали за торгівлю марихуаною. Наркоторговця засудили на шість років тюрми з конфіскацією майна.

Як розповіли в прокуратурі Львівщини, засуджений незаконно придбав речовину рослинного походження канабіс, яку зберігав за місцем проживання, а також з метою особистого збагачення торгував наркотиками просто неподалік свого житлового будинку у Самборі.

Вироком суду від 20 січня 50-річного чоловіка визнали винним у незаконному придбанні та збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинених повторно (ч. 2 ст. 307 ККУ). Винуватця засудили на шість років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.