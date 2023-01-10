57-річна жителька Великого Дорошева торгувала наркотиками в своїй хаті

Поліцейські затримали 57-річну жительку села Великий Дорошів на Львівщині за торгівлю наркотиками. Жінка продавала наркотики клієнтам прямо у своєму будинку.

Як розповіли у вівторок, 10 січня, в поліції Львівщини, правоохоронці задокументували факти реалізації 57-річною жителькою села наркотичної речовини «канабіс» мешканцям Львівського району. Торгувала вона за місцем свого проживання у селі Великий Дорошів, що за 14 км від Львова.

Під час обшуку в будинку жінки вилучили наркотики та гроші (фото поліції)

Під час обшуків у будинку підозрюваної поліцейські виявили та вилучили зіп-пакети «канабісом», а також засоби для фасування, електронні ваги, гроші та інші речові докази. Усе вилучене скерували на експертне дослідження.

Жінці повідомили про підозру у незаконному виробництві та збуті наркотиків (ч.2 ст.307 ККУ). Винуватиці загрожує позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.