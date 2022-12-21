Наркотики через кордон перевозили у валізах пасажирів автобусів

Пустомитівський районний суд ув'язнив на 8 років співорганізатора каналу переправлення важких наркотиків в Україну. Про це у середу, 21 грудня, повідомили прес-служби СБУ та Державної прикордонної служби.

Як повідомляє СБУ, до складу угруповання входило декілька жителів Львівщини та Харківщини, які налагодили транзитний канал переміщення наркотиків в Україну. Використовуючи послуги пасажирських перевезень, вони маскували «товар» під вигляд багажу пасажирів.

Так, у пункті пропуску «Грушів» під час спроби незаконного ввозу товару ділків викрили прикордонники. Здійснивши перевірку рейсового автобуса, сполученням «Лодзь-Долина», оперативники виявили та вилучили понад 63 кг наркотиків опіатної групи. За розцінками «чорного ринку» їх вартість становить майже 2 млн грн.

Наркотики перевозили у рейсовому автобусі

Пустомитівський районний суд Львівщини засудив співорганізатора каналу до 8 років позбавлення волі. Стосовно інших учасників матеріали справи на стадії судового розгляду.