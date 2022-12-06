Шість років ув'язнення отримав 48-річний мешканець Стрийського району за торгівлю наркотиками. Йдеться про збут марихуани, уточнили у прес-службі прокуратури у вівторок, 6 грудня.

За даними прокуратури, засуджений 48-річний чоловік придбав та зберігав канабіс, який надалі перепродував наркозалежним мешканцям Стрия за попередньо узгодженою ціною. Чоловіка затримали на гарячому під час чергового продажу наркотиків.

Під час обшуків вдома у зловмисника поліція виявила марихуану (проте скільки саме у прокуратурі не розголошують). «Окрім цього, слідством встановлено, що чоловік налагодив власне виробництво зазначеної наркотичної речовини», – додали правоохоронці.

48-річного мешканця Стрийського району судили за незаконний збут наркотичних засобів (ч. 2 ст. 307 ККУ). Йому призначили шість років позбавлення волі з конфіскацією майна.