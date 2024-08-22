Цей аеродром у Волгоградській області ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні

Служба безпеки спільно із Силами спеціальних операцій уразила склади з КАБами та паливом на аеродромі «Маринівка» у Росії завдавши йому значних руйнувань. Про це свідчать супутникові знімки, які у четвер, 22 серпня, оприлюднив OSINT-аналітик MT Anderson.

«Все ще аналізую, але зважаючи на суспільний інтерес, поділився тим, що я вважаю районами, які потрапили під обстріл», – написав він.

На оприлюднених знімках видно випалені вщент склади з боєприпасами, а також зруйновані ангари, у яких могли стояти ворожі літаки.

Внаслідок української атаки знищено російський Су-34, ще один літак цього ж типу було пошкоджено. Крім того, пошкоджено інші ангари, де могли стояти російські борти.

Згодом в мережі опублікували ще фото з аеродрому, де зафіксовано масштаб ураження ворожої авіації.

Зауважимо, що саме цей аеродром у Волгоградській області ворог активно використовує для бомбардувань лінії фронту в Україні.

Як інформував ZAXID.NET, у ніч проти 22 серпня у російському місті Калач-на-Дону Волгоградської області пролунали вибухи. Повідомлялось про атаку безпілотників на військовий аеродром «Маринівка». Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров заявив, що атаку нібито відбито, однак унаслідок падіння БпЛА виникла пожежа на території об'єкта російського міноборони.