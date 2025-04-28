Німецька система ППО IRIS-T SLM

У 2024 році країни світу спрямували на військові витрати на 9,4% більше, ніж у попередній рік та досягли нового максимуму – 2,7 трлн доларів. Зазначається, що свої військові бюджети збільшили понад 100 країн, Україна опинилась серед лідерів. Про це йдеться у звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), опублікованому у понеділок, 28 квітня, передає Deutsche Welle.

Згідно зі звітом SIPRI, лідером серед країн, у яких найвищі військові витрати, стали традиційно Сполучені Штати Америки. Однак у 2024 році США спрямували до військового бюджету ще більшу суму – 997 млрд доларів. Значну частину цих грошей США витратили на посилення ядерного арсеналу для збереження стратегічної переваги над Росією та Китаєм.

Україна минулого року виділила на оборону 34% свого ВВП. Стокгольмський інститут дослідження проблем миру вказує, що на військові потреби Україна спрямувала всі податкові надходження, водночас цивільні витрати покривали коштом закордонної допомоги.

Росія у 2024 році витратила на військові потреби 7,1% ВВП, що склало 149 млрд доларів. Такий показник на 38% більше, ніж у 2023 році, і вдвічі більше, ніж у 2015-му. При цьому понад 30% бюджетних витрат Росії минулого року скерували на засекречені військові потреби. Через це експерти SIPRI припускають, що реальні оборонні витрати Москви можуть бути вищими за 149 млрд доларів.

Німеччина у 2024 році скерувала на оборонні потреби 88,5 млрд доларів, що на 28% вище, ніж роком раніше. Таким чином військовий бюджет Німеччини посів четверте місце у світі за розміром – після США, Китаю та Росії. Експерти пов’язують це з появою спецфонду в 100 млрд євро, заснованого в 2022 році для модернізації та переоснащення бундесверу. При цьому SIPRI прогнозує, що оборонні витрати Німеччини можуть зрости ще.

«Останні політичні рішення в Німеччині та інших європейських країнах вказують на те, що регіон вступив у фазу високих і зростаючих військових витрат, яка, ймовірно, триватиме в найближчому майбутньому», – каже експерт SIPRI Лоренцо Скараццато.

Інші європейські країни також різко збільшили витрати на оборону: Польща – на 31% (4,2% від ВВП, найвищий показник серед країн-членів НАТО), Швеція на рік вступу до альянсу – на 34% (до 12 млрд доларів).

Аналітики SIPR зазначають, що ключовим фактором підвищення військових витрат у Європі стала війна в Україні. Європейські країни не тільки збільшили фінансування власних збройних сил, а й скерували 60 млрд доларів на військову допомогу Україні. Більшість оборонної допомоги Київ отримав від США та Німеччини.

На Близькому Сході найбільше на оборонні потреби виділив Ізраїль, країна збільшила свої витрати на 65% – до 46,5 млрд доларів. Причиною цього є ескалація конфлікту між єврейською державою та ліванським радикальним шиїтським рухом «Хезболла», а також війна в Секторі Газа. На цьому фоні Ліван вперше за багато років також значно збільшив свій військовий бюджет.

Китай також продовжує модернізацію своїх Збройних сил 2035 року, виділивши на це у 2024 році 314 млрд доларів. Китай планує підвищити свою боєздатність за допомогою використання нових малопомітних бойових літаків, БпЛА та безпілотних підводних апаратів. Крім того, минулого року КНР працювала над нарощенням ядерного арсеналу.