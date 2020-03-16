Нове карстове провалля глибиною 100 м біля Трускавця. Фото дня

Нове карстове провалля глибиною близько 100 метрів утворилось між Трускавцем та Стебником зранку 15 березня. Це вже третє провалля карстової породи, що утворилось у 300 метрах від дороги Трускавець-Дрогобич за останні три роки. Причиною таких провалів фахівці вважають неналежну консервацію шахт з видобутку калійної солі. Через ймовірність подальшого зсуву на місці нового провалля обласна комісія з надзвичайних ситуацій вирішила обмежити рух вантажівок і пасажирських автобусів аварійною ділянкою дороги. Зазначимо, що до найближчих житлових будинків від нового карстового провалля – близько 500 метрів.

фото Ігоря Мартиніва спеціально для ZAXID.NET