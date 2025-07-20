На Львівщині автомобіль Daewoo Sens зіткнувся з Peugeot 206, унаслідок чого травмувався 12-річний пасажир.

Як повідомили в департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА, ДТП трапилась у суботу, 19 липня, у селі Солонське Дрогобицького району на трасі Східниця – Пісочна. 37-річна мешканка району за кермом Daewoo Sens зіткнулася з автомобілем Peugeot 206, яким керував 47-річний житель Переяслава.

Унаслідок ДТП травмувався 12-річний пасажир Peugeot, також мешканець Переяслава. Із травмами його в львівську Лікарню святого Миколая з діагнозом закрита черепно-мозкова травма та струс головного мозку.

Обставини ДТП встановлює поліція.