Поліцейські на місці надали дитині першу допомогу та зупинили кровотечу

У селі на Хмельниччині 8-річна дівчинка отримала ножові поранення. Сусідам дитина сказала, що поранилась, коли різала хліб, але слідчі з'ясували, що до цього може бути причетний її старший брат. Відомо, що дитину прооперували, наразі вона перебуває у Кам'янець-Подільській райлікарні.

Як повідомляє прес-служби поліції Хмельниччини, інцидент стався близько 19:00 у суботу, 28 травня. До правоохоронців звернулась сусідка родини. Вона розповіла, що 8-річна мешканка одного з сіл Кам'янець-Подільського району отримала ножове поранення. Жінка також викликала швидку.

«Патрульний екіпаж відділення Кам'янець-Подільського райуправління в лічені хвилини приїхав на виклик. А оскільки швидка допомога була ще в дорозі, поліцейські Віталій Данилюк та Артем Штих оглянули дівчинку, виявили в неї ножові поранення, після чого зупинили кровотечу і наклали пов’язку. Далі правоохоронці передали дівчинку медикам. Її госпіталізували до Кам’янець-Подільської райлікарні, де прооперували», – йдеться у повідомленні.

Як встановили поліцейські, сусідам дівчинка сказала, що поранилась, коли різала хліб. Проте під час перевірки усіх фактів та спілкування з учасниками події поліцейські з’ясували, що до нанесення ножових поранень потерпілій може бути причетний її 12-річний брат.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 ККУ (умисне тяжке тілесне ушкодження).