Підлітки купалися в озері, попри заборону

У четвер, 1 вересня, у Золочеві на Львівщині втопився 13-річний підліток. Хлопець з друзями відпочивав на місцевому озері, де купатися заборонено.

У Центральній рятувально-водолазній службі Львівщини розповіли ZAXID.NET, що трагедія сталася у проміжку часу між 16:00 та 17:00 на місцевому озері «Молодіжне». Підлітки без нагляду дорослих відпочивали на озері. Один з них, незважаючи на попереджувальні таблички з написами «Купатися заборонено», пірнув з дамби у воду та не винирнув.

Спершу пошуки дитини проводили працівники ДСНС, однак згодом залучили водолазів рятувальної служби. Водолази витягли тіло хлопця на берег близько 20:00.

Як розповіли місцевому виданню «Золочів.нет» у золочівській поліції, дитині було 13 років.