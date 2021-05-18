За період весняного локдауну кількість працюючих ресторанів скоротилася на 14%, повідомила у вівторок, 18 травня, платформа відкритих даних «Опендатабот».

В 20 числах березня у Києві, Львові, Одесі був введений локдаун, який завершився наприкінці квітня. В умовах обмежень «червоної» зони ресторани могли працювати лише навинос. В деяких областях обмеження були зняті раніше, тому вже наприкінці квітня спостерігався незначний зріст активності в цій галузі.

Якщо станом на 7 березня працювали 100% відкритих ресторанів, то 2 травня працювали лише 83% з них. Натомість вже 9 травня їхня кількість зросла до 86%.

Після завершення локдауну обіг ресторанів, які продовжили роботу, зріс лише на 2% у порівнянні з показниками під час локдауну.

Загалом за рік ресторанний бізнес втратив майже 40% від працюючих закладів.