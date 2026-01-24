Дівчинка провела у лікарні два місяці

14-річнe Настю, яка отримала глибокі опіки 15% тіла після ракетного удару по Тернополю 19 листопада 2025 року, у суботу, 24 січня, виписали з лікарні. У львівській дитячій лікарні св. Миколая вона провела два місяці. Дівчинка дуже хоче знову повернутися у спорт, яким активно займалася до травми.

Того дня, 19 листопада 2025 року, Анастасія Цяпало поспіхом вдягалася, аби спуститися з рідними в укриття. Та не встигли. У їхню багатоповерхівку влучила російська ракета. Мама і дідусь загинули, а Настя отримала глибокі опіки 15% поверхні тіла. Постраждали руки, ліва нога, обличчя, шия, очі та дихальні шляхи. Аби зменшити біль, лікарі ввели дівчинку у медикаментозний сон. До тями вона прийшла лише на третій день після обстрілу вже у Львові. Останнє, що памʼятає, як вони з бабусею, яка теж отримала опіки, вибиралися на балкон, повідомили у лікарні.

Перший тиждень у лікарні св. Миколая Настю рятували спеціалісти відділення інтенсивної терапії та анестезіології. Дівчинці наклали трахеостому, щоб забезпечити підтримку дихання через ШВЛ. Кожні 4 години давали знеболювальне, а всі перевʼязки проводили під наркозом. Тим часом бабусю Насті рятували тернопільські лікарі.

Коли стан дівчинки стабілізувався, її перевели в хірургічне відділення, де довго лікували глибокі опіки: видаляли відмерлі тканини, пересаджували власну шкіру пацієнтки. Лікування Насті здійснювала мультидисциплінарна команда опікового відділення. Частиною цього процесу стала підтримка в межах проєкту Burn Care Alliance від Християнської медичної асоціації України, який спрямований на комплексний розвиток опікової допомоги — від забезпечення відділень необхідними матеріалами до навчання опікових фахівців.

Команда спеціалістів, яка допомагала дівчинці побороти глибокі опіки тіла

З Настею ще в реанімації почали працювати спеціалісти відділення дитячої реабілітації Unbroken KIDS: фізичний терапевт, ерготерапевт та психолог. Долучилася до роботи з дівчинкою і команда «Школи супергероїв». Через опіки рук і ніг дівчинці довелося довго працювати над відновленням навичок ходьби та наново вчитися робити елементарні побутові речі.

Нині Настя вже зробила свої перші кроки і продовжує працювати над витривалістю. Дівчинка вже 4 роки займається баскетболом, була капітаном команди, тож ставить перед собою мету – повернутися у спорт. Бабуся Насті нині вже поруч з онукою у Львові. Невдовзі вони повернуться до рідного міста. Їхня квартира повністю зруйнована. Допомогти Анастасії та її бабусі можна за номером картки: 4149 4975 1740 5264.