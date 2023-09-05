Христина (у центрі), лікарка-інтерн Юлія Савка та опікова хірургиня Леся Стрілка

В опіковому відділенні львівської дитячої лікарні св. Миколая лікарі понад вісім місяців борються з наслідками термічної травми 15-річної мешканки Львівщини, на якій випадково загорівся одяг і вона обпекла 20% тіла. Опіки лікарям вдалося загоїти. Тепер іде боротьба з рубцями. Дівчині потрібне лазарне шліфування рубців, а апарата, за допомогою якого можна це зробити, в лікарні наразі нема.

Христина обпекла спину та руки на кухні. Вона проходила повз газову плиту і ненароком зачепилася за увімкнену конфорку. Синтетична футболка спалахнула на ній, неначе факел. Сестри самотужко загасили палаючий одяг та викликали «швидку». За лічені секунди вогонь встиг уразити великі ділянки шкіри на спині та руках дівчини, повідомили у лікарні..

Нещасний випадок стався ще у січні. Відтоді, вже понад вісім місяців з наслідками термічної травми дівчини борються дитячі опікові хірурги.

«Спершу це були постійні перевʼязки та медикаментозне лікування. Медики зробили все можливе, аби уникнути операцій. І їм це вдалося. Опік загоївся. Але тепер настав час боротися з його наслідками. Адже безслідно такі травми не минають. Вони лишають по собі рубці, які теж потребують лікування», – кажуть у лікарні.

Лікарі кажуть: опіки – це друга серед найпоширеніших дитячих травм навіть у мирні часи. Щороку в Україні її отримують понад 12 тисяч дітей. Нині до побутових опіків додалися ще складніші термічні ураження — мінно-вибухові, які діти отримують через війну. Від початку повномасштабного вторгнення у дитячій лікарні пролікували 350 дітей із воєнними травмами. І таким пацієнтам мало загоїти рани та опіки. Рубці, що утворюються на тілі після опіків, також потребують тривалого лікування. І мова йде не лише про естетику, а, у першу чергу, про нестерпний біль, який супроводжує ріст рубцевих тканин.

Аби у Христини після опіку не залишилося слідів, а її подальше життя було безболісним, їй потрібне лазерне шліфування рубців. Наразі такого апарата у дитячому опіковому відділенні немає. Збір грошей на нього ще триває. Долучитися до нього можна за посиланням.