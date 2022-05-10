1,5-річній дівчинці з Львівщини кролик відкусив частину пальця
Це вже другий випадок на Львівщині за останній місяць, коли діти отримують травми через кролів
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До лікарні св. Миколя Першого територіального медичного об’єднання м. Львова «швидка» привезла 1,5-річну дівчинку з Ходорова, якій кролик відкусив частину пальця. Травматологи лікарні прооперували маленьку і зараз спостерігають за станом кінцівки, повідомила 10 травня прес-служба медоб’єднання.
«Частинку пальчика уже, на жаль, не повернути. Кролик вкусив 1,5-річну Вероніку за ручку, коли дівчинка гралася з ним. Від укусу у дитини відірвалася нігтева фаланга із кісткою до суглоба», – сказано у повідомленні.
Спеціалісти травматологічного відділення лікарні уже зшили пошкоджені частинки фаланги пальця й наразі спостерігають за станом кінцівки та роблять усе можливе, щоб зберегти її функції.
Травмована ручка дитини
Лікуючий лікар дівчинки Мар'ян Орач повідомив ZAXID.NET, що мама пішла до кролів і взяла з собою доньку. Відвернулася на хвилину, дитина хотіла погладити кролика і він вкусив її за палець. Мама побачила це і з силою висмикнула руку доньки.
За словами лікаря дітей часто травмують домашні тварини: собаки, коні, корови, а щодо кролів, то з таким випадком він зіткнувся вперше.
Це вже другий випадок за останній місяць, коли діти страждають від укусів кролів. Наприкінці квітня до львівської обласної дитячої лікарні «Охматдит» «швидка» доставила однорічного хлопчика з Пустомитівського району, якому кролик відкусив вказівний палець. Поки мама годувала курей, однорічний Юрко запхав палець у клітку з кроликами.
Лікарі просять батьків не залишати маленьких дітей нааодинці з траринами, аби вберегти їх від травм.