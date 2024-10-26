Мотоцикліст врізався у бік легковика

У п’ятницю, 25 жовтня, у селищі Добротвір на Львівщині в результаті ДТП з легковиком Opel Vectra 17-річного мотоцикліста госпіталізували до реанімації.

За даними поліції Львівщини, ДТП сталася близько 14:00 на вул. Івана Франка в селі Добротвір Шептицького району. Сталося зіткнення автомобіля Opel Vectra, яким керувала 30-річна місцева мешканка, та мотоцикла Geon Dakar, за кермом якого був 17-річний житель Шептицького району.

ДТП легковика та мотоцикліста в Добротворі

Унаслідок зіткнення мотоцикліст отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований до реанімаційного відділення лікарні.

За фактом аварії слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.1 ст.286 ККУ). Стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.