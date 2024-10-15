Біля кордону з Білоруссю на Рівненщині мотоцикліст підірвався на міні
Чоловік залишився живий, але отримав травми
На Рівненщині, неподалік кордону із Білоруссю, мотоцикліст підірвався на міні. Чоловік залишився живий, але отримав різні травми. Про інцидент у вівторок, 15 жовтня, повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль. Відомо, що вибух пролунав в прикордонній зоні, де встановлені попереджувальні знаки «Небезпечно міни».
Мотоцикліст підірвався на півночі Рівненщини, де проходить кордон з Білоруссю. Водій двоколісного транспорту їхав лісом між селами Дроздинь та Переброди Сарненського району. На цій території є чимало попереджувальних знаків про мінні поля, однак чоловік проігнорував їх і наїхав на одну із мін.
«Наразі загрози життю потерпілого немає. На місці події працювали представники відповідних служб, які з’ясовували усі обставини інциденту», – повідомив в Telegram голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.
Окрім вибухотехніків на місце вибуху приїхали медики швидкої допомоги, які транспортували потерпілого чоловіка до лікарні. В Рівненській ОВА нагадали, що на кордоні діють режимні обмеження. Перебувати там можна лише з дозволу прикордонників.
«Це пряма загроза життю людей. Адміністрація спільно з правоохоронцями і військовими постійно працюють над укріпленням кордону. Зокрема, продовжують встановлювати міни. Тому подібні витівки – небезпечні», – зазначив Олександр Коваль.