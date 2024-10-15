На Рівненщині, неподалік кордону із Білоруссю, мотоцикліст підірвався на міні. Чоловік залишився живий, але отримав різні травми. Про інцидент у вівторок, 15 жовтня, повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль. Відомо, що вибух пролунав в прикордонній зоні, де встановлені попереджувальні знаки «Небезпечно міни».

Мотоцикліст підірвався на півночі Рівненщини, де проходить кордон з Білоруссю. Водій двоколісного транспорту їхав лісом між селами Дроздинь та Переброди Сарненського району. На цій території є чимало попереджувальних знаків про мінні поля, однак чоловік проігнорував їх і наїхав на одну із мін.



«Наразі загрози життю потерпілого немає. На місці події працювали представники відповідних служб, які з’ясовували усі обставини інциденту», – повідомив в Telegram голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Окрім вибухотехніків на місце вибуху приїхали медики швидкої допомоги, які транспортували потерпілого чоловіка до лікарні. В Рівненській ОВА нагадали, що на кордоні діють режимні обмеження. Перебувати там можна лише з дозволу прикордонників.

«Це пряма загроза життю людей. Адміністрація спільно з правоохоронцями і військовими постійно працюють над укріпленням кордону. Зокрема, продовжують встановлювати міни. Тому подібні витівки – небезпечні», – зазначив Олександр Коваль.