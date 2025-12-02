У Тернополі увечері 1 грудня патрульні поліцейські затримали неповнолітнього водія, який влаштував перегони по місту. Правоохоронці встановили, що юнаку 17 років і він не має права керувати автомобілем. Як повідомили в патрульній поліції Тернопільщини у вівторок, 2 грудня, на нього склали 10 протоколів за адмінправопорушення.

Під час патрулювання міста патрульні помітили автомобіль Mitsubishi Lancer, водій якого порушив правила дорожнього руху. Правоохоронці подали знак, або водій зупинився, натомість чоловік почав втікати містом.

Під час втечі на кільцевій розв’язці вулиць Злуки та Євгена Коновальця водій зіткнувся з автомобілем Nissan. Але це його не зупинило, він залишив місце ДТП і знову почав тікати від поліції. Крім того, водій неодноразово проїхав регульоване перехрестя на заборонний сигнал світлофора.

Після години погоні водій не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, після чого вибіг з автомобіля та знову продовжив тікати. Знайти юнака вдалося за місцем реєстрації проживання. Патрульні приїхали до його помешкання і там зачекали, коли водій прибіжить додому. Також вони з’ясували, що він є неповнолітнім і не має права керувати авто.

Інспектори склали на юнака 10 адміністративних протоколів:

за ч. 2 ст. 122 (проїзд на заборонний сигнал світлофора, порушення розташування транспортних засобів на проїзній частині, порушення правил користування попереджувальними сигналами при зміні напрямку руху);

за ч. 2 ст. 126 (керування транспортним засобом без права керування);

за ч. 1 ст. 122-2 (невиконання вимоги про зупинку);

за ст. 122-4 (залишення місця ДТП);

за ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Хлопець або ж його батьки повинні заплатити штрафи за усі порушення. Загалом це майже 9 тис. грн.