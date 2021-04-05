Операція пройшла успішно, хлопець одужує

У суботу, 3 квітня, до львівської обласної дитячої лікарні ОХМАТДИТ з Жовківського району Львівщини «швидка» привезла 17-річного хлопця з проникаючим пораненням грудної клітки і ураженням лівої легені. На рентген-знімку лікарі побачили будівельний цвях.

Стан хлопця був важкий через дихальну недостатність, у нього була задишка, біль у лівій половині грудної клітки, розвинувся лівобічний пневмоторакс – повітря потрапило у грудну клітку, здавило ліву легеню і зміщувало серце вправо. Хлопця відразу взяли в операційну.

До складу операційної бригади увійшли дитячі хірурги Роман Ковальський, Олег Ленів, Олександр Колодій, Микола Микита і анестезіолог Андрій Галян.

«Ситуація була дуже небезпечна, до аорти бракувало всього кілька міліметрів. Якби цвях пробив аорту, ми б його уже не встигли врятувати, зважаючи, що доїхати з району до Львова так швидко неможливо. Але цьому хлопцю буквально пощастило – цвях пробив легеню. Ми мали ще час на порятунок», - розповів дитячий хірург Микола Микита.

За словами торакального хірурга лікарні Олега Леніва, під час оперативного втручання хірурги застосували найновішу сучасну методику лікування - торакоскопію. Тобто, дістали цвях без жодних розрізів.

«Пацієнт впевнено одужує, йому вже значно краще. Треба ще кілька днів, щоб рана у легені загоїлася остаточно. Сьогодні йому знімуть один дренаж, а через кілька днів - ще один», – повідомив Олег Ленів.

Хлопець розповів лікарям, що у суботу, він працював удома, прибивав дощечки. Коли закінчив роботу, зібрав інструменти і йшов до хати, але перечепився за сходи і впав. Пневматичний пістолет, який «стріляє» цвяхами, випадково вистрелив йому у груди.