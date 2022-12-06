Вранці понеділка, 5 грудня, на автодорозі сполученням Миколаїв-Бібрка у селі Фійна Львівського району сталася аварія, у якій постраждала 19-річна дівчина. Її батько, який був за кермом легковика, в’їхав у відбійник, повідомила прес-служба поліції.

Аварія сталася близько 07:00 ранку. За даними поліції, водій автомобіля Fiat Doblo, 43-річний житель Золочівського району, не впорався з керуванням машини. Чоловік виїхав за межі проїжджої частини та зіткнувся з бетонною перешкодою.

Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля, 19-річна жителька Золочівського району, отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована. У поліції ZAXID.NET уточнили, що у дівчини діагностували переломи різного ступеня, зокрема, перелом ключиці.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати автомобілем.