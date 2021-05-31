Богдан Гоза встановив світовий рекорд

На чемпіонаті світу з важкої атлетики серед юніорів в Узбекистані 19-літній Богдан Гоза з Жидачева встановив новий світовий рекорд. І завоював для збірної України три нагороди.

У ривку спортсмену вдалося підняти 189 кг. Саме цей показний тепер є світовим рекордом серед юніорів. І він приніс золоту медаль Богдану Гозі.

Срібну нагороду важкоатлет здобув у поштовху. А в двоборстві його сума склала 402 кг, що теж принесла срібну медаль. Богдан Гоза лише на 1 кг поступився переможцю.