19-річний важкоатлет з Жидачева встановив новий світовий рекорд
Богдан Гоза став чемпіоном світу з важкої атлетики серед юніорів
Спорт — Ігор Саджениця, 0
Богдан Гоза встановив світовий рекорд
На чемпіонаті світу з важкої атлетики серед юніорів в Узбекистані 19-літній Богдан Гоза з Жидачева встановив новий світовий рекорд. І завоював для збірної України три нагороди.
У ривку спортсмену вдалося підняти 189 кг. Саме цей показний тепер є світовим рекордом серед юніорів. І він приніс золоту медаль Богдану Гозі.
Срібну нагороду важкоатлет здобув у поштовху. А в двоборстві його сума склала 402 кг, що теж принесла срібну медаль. Богдан Гоза лише на 1 кг поступився переможцю.
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