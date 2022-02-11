Хлопець отримував канабіс поштою, а потім розповсюджував наркотики шляхом «закладок»

У Івано-Франківську поліцейські викрили 19-річного студента місцевого вишу, який через Telegram продавав наркотики. Хлопець отримував канабіс поштою, а потім розповсюджував наркотики шляхом «закладок». Поліцейські затримали студента після того, як він отримав посилку з наркотиками. Щоб посилка не викликала підозри через малу вагу, відправник поклав у неї каміння.

Івано-франківські оперативники управління боротьби з наркозлочинністю викрили 19-річного студента, який створив у Telegram канал для розповсюдження наркотиків. Поліцейські затримали його після отримання чергової партії канабісу.

«Під час поверхневої перевірки у нього виявили і вилучили посилку, у якій знаходилися полімерні пакунки із вмістом речовини схожої на наркотичний засіб канабіс. Для того, аби відвернути увагу від посилки і збільшити її вагу, у коробку відправник поклав каміння», – йдеться у повідомленні прес-служби поліції.

Поліцейські з’ясували, що хлопець реалізовував наркотики через «закладки». Вартість одного граму канабісу становила 220 гривень. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) ККУ.