Із вечора 31 грудня й до ранку 3 грудня центр Львова буде закритий для проїзду приватного авто. Про це повідомили у прес-службі Львівської міськради.

За інформацією заступниці міського голови з питань житлово-комунального господарства Ірини Маруняк, зважаючи на святкові дні, 1 та 2 січня центральна частина міста буде закрита для руху приватного та громадського автотранспорту.

Перекриття планується із 22:00 31 грудня й до ранку понеділка, 3 січня. Заступник керівника управління транспорту ЛМР Олег Партика уточнив, що впродовж двох днів громадський транспорт у центральній частині міста курсуватиме за схемою «вихідного дня».

«Оскільки, як завжди у святкові та вихідні дні, для руху закриють проїзд від Оперного театру по пр. Свободи і до пам’ятника Королю Данилу, громадський транспорт оминатиме центральний проспект по вул. Підвальній», – сказав Олег Партика.

Нагадаємо, у новорічну ніч у Львові курсуватимуть трамвайні маршрути №3, №6 та №8.