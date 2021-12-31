Три трамвайні маршрути Львова – №3, №6 і №8 працюватимуть у новорічну ніч, повідомила в п’ятницю, 31 грудня, прес-служба Львівської міської ради.

За інформацією ЛКП «Львівелектротранс», орієнтовний інтервал руху на трамвайному маршруті № 3 – 27 хв, на маршруті № 6 – 35 хв, № 8 – 19 хв.

Також Львівська міськрада опублікувала похвилинні графіки курсування трамваїв 3, 6 і 8 у новорічну ніч:

Прочитати про заходи і події, які відбудуться у Львові на новорічно-різдвяні свята, ви можете у нашій статті.