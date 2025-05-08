Попереду на дівчину чекає тривала реабілітація

Спеціалісти львівської лікарні св. Луки врятували 20-річну львів’янку Софію Сухоребську, яка з глибокими опіками тіла автобусом добиралася з Варшави до Львова, бо за лікування у Польщі дівчині виставили чималий рахунок – мільйон гривень. Львівські медики були шоковані станом дівчини: глибокі опіки, некроз, інтоксикація та уражені дихальні шляхи. Їй знадобилася не лише пересадка шкіри, а й штучна вентиляція легень.

Травми Софія отримала наприкінці березня, коли гостювала у свого хлопця у Варшаві. Під час приготування сніданку на газовій плиті зайнялася сорочка дівчини. Аби загасити одяг, дівчина побігла в душ. Першу медичну допомогу вона отримала на місці, утім ціна на подальше лікування у Польщі виявилася захмарною. Медики знеболили Софію й вона сіла на автобус та поїхала до рідного Львова, повідомили у лікарні.

Лише за добу після отримання травми дівчина звернулася до спеціалістів лікарні св. Луки. Стан дівчини був важкий, у неї був високий рівень інтоксикації та термічні ураження 25% поверхні тіла: постраждали ліва рука, грудна клітка та спина. Майже всі опіки шкіри були глибокими, ураженими були й дихальні шляхи дівчини.

Опікові хірурги відразу почали очищати рани пацієнтки від змертвілих тканин. А згодом виконали вільну аутодермопластику, тобто закрили рани власною шкірою пацієнтки. У Софії виникли ще й ускладнення з диханням.

«Пацієнтка не відкашлювала, була осиплість голосу, вона не могла нормально дихати і у неї розвинулася пневмонія. Ми ухвалили рішення інтубувати її і кілька днів Софія була підключена до апарату ШВЛ. Як тільки загроза минула, ми відключили її від нього», – каже завідувач відділення термічної травми та пластичної хірургії Іван Рик.

Майже місяць Софія перебувала в палаті інтенсивної терапії під пильним наглядом медиків. Нині вона почувається вже значно краще, пересаджена шкіра добре приживається. Попереду на дівчинку чекає ще тривала реабілітація.