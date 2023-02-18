Перше, що зробив хлопчик після народження - почав усміхатися

20-річному фельдшеру з медицини невідкладних станів пункту базування «Добромиль» Андріяну Панкуличу вперше у житті довелося прийняти пологи прямо у машині «швидкої». І хоч досвіду у нього не було, на світ з’явився здоровий хлопчик. З мамою також все в порядку, повідомили у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Виклик «пологи» надійшов на робочий планшет фельдшера пізно ввечері. Коли він з водієм приїхав на виклик у село, у жінки вже почалися перейми.

Завдяки 20-річному фельдшеру Андріяну Панкуличу на світ з'явився здоровий хлопчик

У Старому Самборі, де жінка стояла на обліку, їй саме на цей час поставили термін пологів. Та жінка не поїхала до пологового, бо не було жодних ознак, що вона саме цього дня буде народжувати. Перейми почалися раптово.

Жінку на ношах занесли у «швидку», сподіваючись довести до пологового. Але дорогою фельшер помітив, що час між переймами зменшується – щодві хвилини, кожні півтори. І зрозумів, що до пологового довести не встигнуть.

«Телефоную черговому відповідальному лікарю, нехай дадуть лікарську бригаду на підмогу. Я сам, досвіду приймати пологи в мене не було, та й де б він узявся – мені, як пишуть лікарі в своїх картках, повних 20 років. Диспетчер одразу організувала бригаду зі Старого Самбора – вони їхали мені назустріч», – згадує Андріян Панкулич.

У Добромилі (з села, де жила жінка, до Добромиля приблизно 20 км) у жінки починаються пологи. «Швидка» повертає на пункт базування, де також чергує фельдшер.

Поки водій побіг за підмогою, жінка почала народжувати.

«Дитинка народилася дуже швидко. Як для мене на перший раз – то як на замовлення. Гарні класичні пологи. Перше, що зробив на цьому світі хлопчик – почав усміхатися. Усмішка і рефлекс смоктання. Ми були такі щасливі», – щиро тішиться Андріян.

Коли підійшов колега-фельдшер, вони разом наклали затискачі, перерізали пуповину. Зробили новонародженому хлопчику первинний туалет.

Породіллю з малюком доставили до пологового у Старому Самборі.

«51 см, три кілограми. Здоровий хлопчик», – сказала акушерка стаціонарного відділення.