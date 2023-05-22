У лобовій ДТП поблизу Золочева один водій загинув, інший з травмами в лікарні

У понеділок, 22 травня, на трасі Львів-Тернопіль біля села Велика Вільшаниця на Львівщині 20-річний водій автомобіля Opel Omega виїхав на зустрічну смугу та спричинив лобову ДТП з Renault Kangoo Maxi. У результаті 56-річний водій Renault Kangoo загинув.

Як розповіли ZAXID.NET в поліції Львівщини, ДТП сталася близько 9:45 неподалік села Велика Вільшаниця Золочівського району.

За попередніми даними, 20-річний водій Opel Omega, мешканець Вінниччини, який рухався у напрямку Львова, виїхав на зустрічну смугу руху, де вчинив лобове зіткнення із автомобілем Renault Kangoo Maxi, за кермом якого був 56-річний водій з Золочівського району. Унаслідок ДТП водій Renault Kangoo загинув на місці події.

Смертельна ДТП на трасі в Золочівському районі (фото поліції)

Водія Opel Omega з травмами доставили в Золочівську лікарню.

Правоохоронці з’ясовують обставини ДТП та готують матеріали для відкриття кримінального провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху (ч.2 ст.286 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки.