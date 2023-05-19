Водійка мікроавтобуса Ford Transit в'їхала у вантажівку

У п’ятницю, 19 травня, на трасі Ковель-Жовква біля Червнограда водійка мікроавтобуса в’їхала у вантажівку. У результаті постраждалу з понівеченого авто визволяли рятувальники.

Як розповіли у ДСНС Львівщини, ДТП сталася близько 13:30 у селі Межиріччя, що за 8 км від Червнограда. Відбулось зіткнення мікроавтобуса Ford Transit та вантажівки Renault.

Аварія сталася на трасі у селі Межиріччя

У результаті ДТП постраждала 61-річна водійка мікроавтобуса. Рятувальники за допомогою спецобладання проводили роботи для деблокування постраждалої з автомобіля Ford Transit. Її травмами різного ступеня госпіталізували в Червоноградську центральну районну лікарню.

За інформацією очевидців, жінці стало погано за кермом і вона не впоралася з керуванням і в'їхала у вантажівку.

За даними Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 61-річну постраждалу мешканку Червонограда доправили у лікарню з попереднім діагнозом «забій грудної клітки та тупа травма живота». Обставини аварії встановлюють правоохоронці.