Операція тривала п'ять годин і кардіохірургам вдалося врятувати воїна

Хірурги «Феофанії» провели унікальну операцію на серці і врятували життя 20-річного українського воїна Володимира Гордієнка. Йому дивом вдалося втекти з російського полону та вціліти після допитів, тортур та обстрілу окупантами авто, на якому він рятувався зі своїм побратимом. Володимир два дні лісом добирався до своїх із кулею в серці і пневмогемотораксом. І дійшов, повідомило 16 квітня МОЗ України.

Хлопець не відразу зрозумів, що поранений, а лише тоді, коли почав кашляти кров’ю. Два дні лісом він добирався до своїх. І, на щастя, добрався.

З отаким уламком в серці хлопець дв адні добирався до своїх

Першу медичну допомогу йому надали у лікарні Малина, а тоді доправили до Житомирської обласної лікарні, де після обстежень і з’ясували, що в ділянці серця у воїна є сторонній предмет. Хлопця направили до Центру інноваційної кардіохірургії, що у лікарні «Феофанія».

«Після дообстеження, лікарі виявили, що в стінці лівого шлуночка, за півтора міліметра від порожнини серця знаходиться уламок. Таке поранення могло призвести до наскрізного отвору у серці, або ж уламок міг мігрувати та спровокувати інсульт чи втрату кінцівки», – сказано у повідомленні.

Складна операція тривала п’ять годин та пройшла успішно. Лікарі оперували на працюючому серці за допомогою спеціальних стабілізаторів. За декілька годин після оперативного втручання Володимир вже розмовляв, а на наступний день – ходив.

Володимир декілька днів не міг повірити, що живий. Його виписали з лікарні напередодні його дня народження, але він досі перебуває на зв’язку зі своїми лікарями.

До команди лікарів, які провели унікальну операцію і врятували воїну життя, увійшли: в.о. керівника Центру інноваційної кардіохірургії Євген Пристая, лікарі-кардіохірурги Ігор Мартищенко та Петро Семенів, лікарі-анестезіологи Володимир Суський, Віталій Зітинюк, Максим Павловський та Кирило Хижняк.