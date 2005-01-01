20 туристів понад добу не можуть вилетіти з «Жулян» до Туреччини

СуспільствоВолодимир Пиріг, 16 червня8651

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У аеропорту «Київ» ім. Сікорського (Жуляни) 20 осіб понад добу не можуть вилетіти до Туреччини, повідомив телеканал «112 Україна».

Про причини скасування авіарейсу не повідомляється. Співробітники аеропорту, авіакомпанії і туроператора не надають туристам ніякої інформації.

В аеропорту застрягли не тільки кияни. Тут є люди з різних регіонів України та п’ятеро білорусів.

Разом з тим туристи вже отримали повідомлення від туроператора про те, що найближчим часом їх розмістять в одному з київських готелів.

Відомо також, що виліт туристів до Туреччини очікується не раніше 5:00 ранку 17 червня.

Нагадаємо, в січні цього року з Єгипту не могли вилетіти 200 українських туристів.

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