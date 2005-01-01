Понад 200 українських туристів не можуть повернутися додому з Єгипту

Більшість відпочивальників перебувають в аеропорту більше ніж добу

Пасажири авіакомпанії Azur Air Ukraine стверджують, що від учора, 17 січня, не можуть вилетіти з Єгипту. Окрім того, двісті пасажирів авіакомпанії YanAir, які повинні були прибути до Одеси, рано-вранці 18 січня не змогли вилетіти з єгипетського курорту Шарм-еш-Шейх.

Як повідомило ТСН, пасажири Azur Air мали прибути із Шарм-аш-Шейха до аеропорту «Бориспіль» 17 січня о 16:10 (рейс мав вирушити о 13:30), однак досі перебувають Єгипті.

«Ми вже майже добу не можемо вилетіти. Рейс постійно відтерміновують», – зазначили клієнти компанії.

Azur Air Ukraine наразі не надало коментарів щодо ситуації, що склалася.

Одеський сайт «Думська» повідомив також, що близько 200 пасажирів з Одеси застрягли в Шарм-еш-Шейху, бо у авіакомпанії YanAir зламався літак.

Літак авіакомпанії YanAir повинен мав прилетіти за ними з львівського аеропорту імені Данила Галицького. Але напередодні ввечері борт Airbus A321 через поломку не зміг вилетіти до Єгипту з пасажирами зі Львова вчасно.

Одеські відпочивальники поки що залишаються в єгипетському аеропорту.

Як писав ZAXID.NET, 17 січня в аеропорту «Львів» через технічні причини на 12 годин затримали літак до єгипетського курорту Шарм-еш-Шейх. 220 пасажирів рейсу пересадили на літак іншої авіакомпанії.