Аня з львівськими і американськими лікарями, які допомагають їй одужати

У львівському «Охматдиті» уже втретє працювала команда хірургів зі США, яка загалом проконсультувала понад 100 дітей і 20 прооперувала. За цей час рішення американські лікарі не знайшли лише для однієї пацієнтки, яка приїхала до них на консультацію, – 21-річної Анни з Самбора Львівської області, якій потрібна була складна реконструктивна операція з формування щелепи. Щоб виконати це оперативне втручання, потрібне особливе обладнання, якого у Львові немає. Перевозити його зі США під час війни – ризиковано. Тож дівчину запросили до Техасу (США), де успішно прооперували.

У Анни при народженні діагностували злоякісну пухлину щелепи – тератому. Така пухлина містить у собі дуже різні тканини – волосся, зуби і злоякісний процес загрожує життю, повідомили в лікарні. Пухлина була велика – 20 см. Тож на третій день після появи на світ дівчинку прооперували. Забрали пухлину разом з половиною нижньої щелепи, іншого виходу не було. Дитина росла з обмеженнями, їй було важко смоктати, дихати, їсти.

У 9 років Анні зробили реконструктивну операцію. Оперував дівчинку відомий французький пластичний хірург Бернар Паві. Він закрив дефект власними тканинами дитини, отриманими з 9 ребра, зафіксувавши титановими елементами. Та це було короткочасне рішення. Імплантат виконував свою функцію, але кістка має здатність розсмоктуватися, і проблема повернулася.

Тож коли американські хірурги вчергове приїхали до Львова, львівські хірурги запросили Анну на консультацію. Після обстежень американські спеціалісти запропонували дівчині складну реконструктивну операцію із закриття дефекту за допомогою фрагменту кістки з її власної ноги. Зробити цю операцію у Львові було неможливо, бо потрібне особливе обладнання, якого тут нема, а везти зі США під час війни – надто ризиковано. Тож Анну і її лікарку Христину Пограничну з Міжрегіонального центру дитячої щелепно-лицевої хірургії запросили до Техасу (США).

«Автотрансплантацію зробили з малогомілкової кістки на судинній ніжці, тобто відділили частину кістки ноги разом із судиною, яка надалі живитиме щелепу. Такі мікроваскулярні операції – це тривала робота, адже треба було акуратно відпрепарувати кістку з судинами і помістити в ділянку дефекту у щелепі, перед тим сформувавши її анатомічні особливості щелепи. Тонка скульптурна робота, яка потребує часу і вмінь хірургів. Саме тому до порятунку Ані залучили Джейсона Поттера і Ланса Оксфорда, провідних пластичних хірургів зі США, які спеціалізуються на мікровакскулярних реконструктивних операціях», – кажуть у лікарні.

Планування цієї операції, за словами Христини Пограничної, зайняло майже півроку. У Львові Анні зробили КТ черепа, у Техасі – комп’ютерне і 3D-моделювання нової щелепи, виготовлення стереолітографічних моделей, індивідуальних титанових фіксаторів.

Усе пройшло за планом, дівчина одужує. У перші дні після операції нова щелепа має додаткову фіксацію: це спеціальне обмеження рухів, щоб усе загоїлося і правильно сформувалася робота щелепи, а спеціальний датчик повідомляє лікарям про роботу судини, яка живить кістку. У минулі вихідні Анна повернулася додому, і усі наступні кроки до повного одужання будуть під контролем львівських лікарів. За її словами, надалі вона планує поставити імпланти, укріпити щелепу і зробити пересадку шкіри на підборіддя.

Операція для українки була безкоштовна. Хірургічне лікування Анни профінансував Меморіальний фонд Шеріл Леймон.