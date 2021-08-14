Смертельна аварія сталася у селі Пнікут біля Мостиськ

У суботу, 14 серпня, на дорозі Мостиська-Самбір-Борислав у селі Пнікут Мостиської громади на Львівщині сталася ДТП за участі автомобіля ВАЗ 2106 та ‎мотоцикла Honda. Унаслідок аварії 22-річний мотоцикліст загинув.

У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що аварія сталася близько 14:30 на дорозі Мостиська-Самбір-Борислав в межах села Пнікут, що за 12 км від Мостиськ. Зіткнулися автомобіль ВАЗ 2106, за кермом якого був 47-річний житель Мостиськ, та 22-річний мотоцикліст, який керував мотоциклом Honda.

У результаті аварії водій мотоцикла, місцевий мешканець, загинув на місці події. Усі обставини ДТП встановлюють правоохоронці.