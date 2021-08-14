22-річний мотоцикліст загинув у ДТП біля Мостиськ
Суспільство — Наталія Шутка, 0 0
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Смертельна аварія сталася у селі Пнікут біля Мостиськ
У суботу, 14 серпня, на дорозі Мостиська-Самбір-Борислав у селі Пнікут Мостиської громади на Львівщині сталася ДТП за участі автомобіля ВАЗ 2106 та мотоцикла Honda. Унаслідок аварії 22-річний мотоцикліст загинув.
У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що аварія сталася близько 14:30 на дорозі Мостиська-Самбір-Борислав в межах села Пнікут, що за 12 км від Мостиськ. Зіткнулися автомобіль ВАЗ 2106, за кермом якого був 47-річний житель Мостиськ, та 22-річний мотоцикліст, який керував мотоциклом Honda.
У результаті аварії водій мотоцикла, місцевий мешканець, загинув на місці події. Усі обставини ДТП встановлюють правоохоронці.
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