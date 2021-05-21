Пацієнт помилково переплутав пляшку з водоб з атрифризом

22-річний тракторист з Жидачівського району помилково випив півлітри антифризу, через що у нього відмовили нирки. Чоловіка доставили в реанімацію Львівської обласної клінічної лікарні, де лікарі вісім днів боролися за його здоров’я і життя.

Чоловіка до реанімаційного відділення госпіталізували 11 травня. Як повідомив ZAXID.NET завідувач реанімаційного відділення Олег Півень, у пацієнта повністю відмовили нирки. Антифриз – це водний розчин, який використовують для охолодження систем автомобіля.

«Пацієнт розповів, що пізно ввечері орав поле. Йому дуже захотілося пити і він помилково дістав з кабіни замість пляшки з водою пляшку з антифризом і випив. Чоловік випив майже 0,5 л токсичної речовини, через що у нього повністю відмовили нирки», – повідомив Олег Півень.

Лікарі реанімаційого відділення обласної лікарні вісім днів боролися за здоров’я і життя чоловіка. Окрім відповідного лікування, пацієнту провели сім сеансів гемодіалізу (очищення організму за допомогою апарата «штучна нирка») і їм вдалося відновити роботу нирок.

19 травня, за словами Олега Півня, пацієнта з реанімації перевели у відділення гемодіалізу, де він продовжує лікування.