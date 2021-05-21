12-річний хлопець з Червоноградського району Львівщини катався на велосипеді, несподівано в’їхав у яму й упав. Гальмівна ручка керма велосипеда застрягла глибоко у його стегні. Звільняла дитину від стороннього предмета бригада медиків львівської обласної дитячої лікарні ОХМАТДИТ і Львівської обласної клінічної лікарні.

Інцидент трапився 18 травня в одному з сіл Червоноградського району. Хлопець катався на велосипеді і раптом колесом в'їхав у яму та упав. Падіння було невдале і розміщена на кермі гальмівна ручка врізалась хлопцеві у стегно.

На щастя, батько підлітка був неподалік і діяв дуже грамотно. Він не став самостійно витягати гальмівну ручку, а швидко відкрутив кермо і викликав «швидку». Лікарі оцінили важкість травми і вирішили їхати відразу до Львова. На операційний стіл в лікарні ОХМАТДИТ хлопчик потрапив разом з кермом.

Оскільки гальмівна ручка вп’ялось дуже глибоко у ділянку судинно-нервового пучка, лікарі побоювалися, що могли травмуватися магістральні судини, тому на допомогу викликали судинного хірурга Львівської обласної клінічної лікарні Бориса Дячишина.

«Під час операційного втручання ми видалили хлопцю стороннє тіло, провели ревізію судинно-нервового пучка. На щастя, великих магістральних судин кермо не пошкодило, воно вп’ялося над судинною артерією, не пошкодивши її, хоч рана була дуже глибока. З хлопчиком буде все гаразд, він буде ходити», – повідомив ZAXID.NET дитячий травматолог ОХМАТДИТу Ігор Банах.