Росіяни постійно здійснюють артилерійські та мінометні обстріли житлових кварталів Сєвєродонецька і Лисичанська, які намагаються захопити

24 окрема механізована бригада імені короля Данила зі Львова, яка зараз воює на сході, разом бригадою швидкого реагування Нацгвардії успішно поцілили в російську техніку. З неї обстрілювали цивільну інфраструктуру міст Сєвєродонецька та Лисичанська.

Про свою успішну роботу військові прозвітували на відео.

«Тут показано яскраві момент ліквідації 240-мм самохідного міномета "Тюльпан", яким окупанти нищили цивільну інфраструктуру Сєвєродонецька та Лисичанська», – повідомили у прес-служби 24 бригади.

«Артилеристи спочатку виманили його з ангару, а потім знищили. Дякуємо російським пропагандистам за наводку. Також у тому ж місці було знищено автопарк штабної легкої техніки», – додав голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Нагадаємо, 21 травня росіяни зруйнували міст між Сєвєродонецьком і Лисичанськом. Того ж дня українські військові, завдяки наводці російських пропагандистів, які показали сюжет, знищили російську артилерійську гармату «Піон», з якої велися обстріли. Руйнування моста значно ускладнить евакуацію та завезення гумвантажів. За інформацією голови Луганщини, росіяни зараз кидають всі сили на захоплення Сєвєродонецька. Минулої доби намагалися увірватися туди відразу із чотирьох напрямків. Продовжуються артилерійські та мінометні обстріли житлових кварталів. У Лисичанську і Сєвєродонецьку люди не мають доступу до медичних послуг. У лікарні Сєвєродонецька залишилися усього три лікаря і 5 медсестер.