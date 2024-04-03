24 ОМБр імені короля Данила запрошує добровольців до своєї команди

24 окрема механізована бригада імені короля Данила, що дислокується на Львівщині, 8 квітня відкриє свій рекрутинговий центр у Львові.

Як розповіли ZAXID.NET у бригаді, відкриття центру відбудеться в понеділок, 8 квітня. У заході візьмуть участь представники бригади та міський голова Львова. Адресу рекрутингового центру буде оприлюднено після офіційного відкриття.

«24 ОМБр імені короля Данила запрошує приєднатись до професійної команди всіх, хто бажає звільняти територію нашої держави від окупантів!», – повідомили військові.

24 ОМБр імені короля Данила є одним із найдосвідченіших механізованих підрозділів Збройних сил України та пройшла найгарячіші точки російсько-української війни, починаючи з 2014 року.

У 2014 році бригада звільняла Красний Лиман, Ямпіль, Закітне, Сіверськ, Зарічне, Лисичанськ і Сєвєродонецьк. Повномасштабне вторгнення підрозділ зустрів на Луганщині, одним з перших звільняв південні території України під час контрнаступу у 2022 році, тримав оборону міста Бахмут та досі виконує бойові завдання на одному зі східних напрямків.

Нагадаємо, у Львові вже діють центр рекрутингу для Сил безпеки і оборони, рекрутингові центри батальйону «Вовки Да Вінчі», 103 бригади ТрО та штурмової бригади НГУ «Азов».